Прокурор постановил ограничить доступ к сайту издания «Витебский Курьер news»

Витебский областной прокурор постановил ограничить доступ к сайту «Витебский Курьер news» из-за нарушения законов о СМИ и противодействии экстремизму, сообщает Генпрокуратура.

Ведомство утверждает, что при проверке установило «факты публикации информации, порочащей деловую репутацию и дискредитирующей государственные органы» и «сведений, способных нанести вред национальным интересам Беларуси». Все эти материалы были «направлены на популяризацию и пропаганду экстремистской деятельности», пишет прокуратура.