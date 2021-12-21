Прокурор постановил ограничить доступ к сайту издания «Витебский Курьер news»
Прокурор постановил ограничить доступ к сайту издания «Витебский Курьер news»
21 декабря 2021, 11:06
 
 
 
 
 

Витебский областной прокурор постановил ограничить доступ к сайту «Витебский Курьер news» из-за нарушения законов о СМИ и противодействии экстремизму, сообщает Генпрокуратура.

Ведомство утверждает, что при проверке установило «факты публикации информации, порочащей деловую репутацию и дискредитирующей государственные органы» и «сведений, способных нанести вред национальным интересам Беларуси». Все эти материалы были «направлены на популяризацию и пропаганду экстремистской деятельности», пишет прокуратура.

     
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