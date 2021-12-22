Суд приговорил жителя Столбцов к 3 годам колонии за похоронные венки, оставленные возле домов милиционера и судьи

Суд Дзержинского района приговорил к 3 годам колонии 40-летнего жителя Столбцовского района по обвинению в угрозе насилием милиционеру (статья 364 УК) и угрозе судье (статья 389 УК), сообщает преесс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июня 2021 года обвиняемый вместе со знакомым принес к домам милиционера и судьи «ритуальные корзинки как атрибуты погребальной церемонии человека» и «оставил в них записки с угрозами применить насилие».

Суд назначил жителю Столбцовского района 3 года колонии общего режима и постановил взыскать с него 1500 рублей моральной компенсации.