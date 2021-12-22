В Гомеле КГБ расследует дело о терроризме из‑за прокола колес в троллейбусах и поджога машины милицейского начальника

В Гомеле россиянин поджег машину милицейского начальника и проколол колеса 39 троллейбусов, против него возбудили уголовное дело об акте терроризма (статья 289 УК). Об этом деле на встрече с Лукашенко в Гомеле рассказал начальник гомельского управления КГБ Александр Мельников.

По его словам, задержанный жил в Гомеле, у него был вид на жительство в Беларуси. Мельников утверждает, что мужчина «совершил поджог личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области по экстремистским, политическим мотивам». Колеса троллейбусов он проколол «с целью остановки движения общественного транспорта», сказал сотрудник КГБ.

В государственной газете «СБ» сообщили, что задержанного зовут Андрей Поднебенный, он родом из Хабаровска. Утверждается, что россиянина задержали через несколько дней после инцидента «при попытке выехать в Хойники, поближе к украинской границе». По месту его жительства силовики изъяли «емкости с бензином и моторным маслом, одежду, соответствующая приметам разыскиваемого, перчатки, системный блок и флеш-накопители, в автомобиле — два шила, в квартире матери — велосипед, три мобильных телефона».

Обновлено 23.12 в 12:00. Дополнено информацией из газеты «СБ» и уточнена статья УК, по которой проходит задержанный.