Обвиняемым в терроризме анархистам Олиневичу, Резановичу, Романову и Дубовскому дали от 18 до 20 лет колонии

Минский областной суд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК), пишет Sputnik.

Судья Вячеслав Тулейко приговорил Олиневича к 20 годам колонии усиленного режима, Романова — к 20 годам колонии строгого режима, Резановича и Дубовского — к 19 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия следствие предъявляло всем четверым фигурантам дела, а в незаконном перемещении запрещенных веществ, оружия или взрывных устройств — только Дубовскому и Олиневичу.

«Он мне написал: "Я думаю, ты меня поймешь". И я его в конце‑концов поняла». Спустя год начнется суд над четырьмя анархистами, задержанными по обвинению в терроризме

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, в начале октября 2020 года Олиневич приобрел пистолет Star 30M и как минимум 32 патрона к нему. На видео допроса, опубликованном в провластном телеграм-канале «Желтые сливы», активист рассказывал, что купил пистолет в Киеве «для самозащиты».

Дубовский весной того же года купил травматический пистолет Zoraki 914-TD и 34 патрона. С этим оружием, по данным следствия, 10 октября они незаконно пересекли границу Беларуси.

Сергей Романов «не позднее 21 октября 2020 года» купил самодельный обрез охотничьего ружья ЗК и не менее пяти патронов, а Дмитрий Резанович — противопехотную осколочную гранату типа РГН.

Прокуратура писала, что четверо анархистов хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок». Для этого не позже 15 октября они «объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма».

21 октября, утверждало обвинение, анархисты подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз.

28 октября они подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД и снова написали что-то на фасаде, говорилось в релизе Генпрокуратуры; содержание надписи неизвестно. Для поджогов использовалась смесь бензина и дизельного топлива, говорится в материалах дела. Обвинение считает, что поджигатели причинили государству ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

Процесс по делу четверых анархистов был закрытым — такое решение суд обосновал необходимостью защитить персональные данные потерпевших. Адвокаты обвиняемых не согласились с таким аргументом, так как фамилии потерпевших все равно озвучили в начале заседания. По информации правозащитного центра «Вясна», потерпевшими по делу признаны трое человек.

Мать Игоря Олиневича написала в фейсбуке, что закрытого суда «следовало ожидать». По ее мнению, «власти не захотели публичности», в частности, из-за обстоятельств задержания анархистов.

«Подробности такие, что в момент задержания продавщица магазина, в который зашли двое ребят, чтобы купить еды, позвонила в милицию и сообщила о них. Страна героев и полицаев. Допрашивали пограничники — не омоновцы и не гэбисты. Пустили слезоточивый газ и начали избивать. Сергей порезал руки, и вся комната была залита кровью. Он сам рассказал об этом матери, когда его судили в Гомеле», — писала Олиневич.

Исправлено в 12:43. Изначально в новости по ошибке было указано, что информацию о приговоре сообщил слушатель из зала суда. На самом деле это сообщение агентства Sputnik.