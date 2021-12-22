Лукашенко рассказал о задержании «шести или семи человек, которые пытались совершить теракты»

Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области сообщил о задержании силовиками «шести или семи человек, которые пытались совершить теракты». Об этом сообщает «Белта».

Где они были задержаны, Лукашенко не уточнил.

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, еще один человек «вроде в Россию побежал», силовики занимаются поисками.