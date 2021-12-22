LRT: беларуские силовики снабжали мигрантов кусачками и защитными очками и провоцировали их на прорыв польской границы

Беларуские силовики провоцировали мигрантов на прорыв границы с Польшей, выдавали им кусачки и другое снаряжение, а также забрасывали польских пограничников камнями, пишет издание LRT со ссылкой на курдского беженеца под псевдонимом Галиб, выступавшего посредником между беларускими властями и мигрантами.

Как пишет издание, 8 ноября сотни беженцев приблизились к польской границе, некоторые из них пытались повредить заграждения жердями, лопатами и кусачками. Инструменты, по утверждению Галиба, мигрантам выдали беларуские силовики.

«Они помогли, беларусы помогли. Они сказали: "У вас 3 000 человек". Мы сказали, что дорога была долгой, граница длинная, это тяжело, [здесь] дети. Они сказали кому-то, что дадут нам инструменты для рубки деревьев, дадут нам кусачки. И они дали нам все», — рассказал беженец.

Сам Галиб, как пишет издание, в прошлом был связан с оппозиционной курдской партией «Горран», а его отъезд в Беларусь, по его собственным словам, был согласован с партией. В багдадский аэропорт Галиба доставил другой курдский политик.

В лагере мигрантов он взял на себя роль «организатора» и посредника между мигрантами и беларускими властями.

«Я организатор. Почему я организатор? Потому что все в Ираке, особенно на севере, знали меня. Я популярен в северном Ираке. Я человек, который всегда противостоял правительству. И я всегда против курдского правительства», — объяснил он литовским журналистам.

По словам Галиба, в логистическом центре в Брузгах он обычно общался с человеком по имени Алексей, который представился сотрудником КГБ. Его сопровождал еще один силовик — «босс Саша». Как утверждает Галиб, силовики планировали попытку прорыва границы в ночь с 13 на 14 ноября; 13 ноября они звонили ему 15 или 16 раз.

Самого Галиба заставляли спрашивать у мигрантов, готовы ли они принять участие в силовом прорыве — по плану силовиков, группа иностранцев должна была повредить забор, а остальные последовали бы за ними.

«Они хотели, чтобы я и еще четыре или пять человек, которым выдали защитные очки, головные уборы и шарфы, чтобы скрыть наши лица, сломали забор и прорвались», — рассказал Галиб.

При этом мигрантов понуждали к активным действиям вблизи границы по ночам.

«Беларуская стратегия заключалась в том, чтобы не давать полякам чувствовать себя спокойно по ночам. Я видел это лично», — утверждает собеседник LRT.

По словам Галиба, к польской границе мигрантов сопровождали беларусы в штатском, которые при обострении ситуации начинали бросать в польских силовиков камни.

«Направлялась большая группа, около 16-18 человек. Потом шли четверо или пятеро солдат. Они ломали забор, а когда приходили польские пограничники, они начинали бросаться камнями. Они старались занять поляков, бросаясь в них камнями, пока люди пересекали границу», — пояснил Галиб.

Сам Галиб разговаривал с LRT несколько раз. Во время первого разговора, в начале декабря, мигрант все еще находился в логистическом центре в Брузгах. Позже его, как утверждает издание, вынудили вернуться в Ирак, но ему удалось обмануть беларуских силовиков, купив билет с пересадкой в Дубаи, откуда он в итоге улетел в третью страну.