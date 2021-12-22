Правозащитники признали политзаключенными анархистов из «группы Олиневича», осужденных на сроки от 18 до 20 лет

Правозащитники признали политзаключенными анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского, осужденных по обвинению в терроризме на сроки от 18 до 20 лет. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.
Они считают, что право на справедливый суд и презумпция невиновности по этому делу были нарушены. Процесс против анархистов проходил в закрытом режиме по ходатайству прокурора.
«Даже в тех случаях, когда публика лишена доступа на судебное заседание, судебное постановление, включая основные заключения, доказательства и правовую аргументацию, должны быть доступны общественности», — говорится в заявлении.
По мнению правозащитников, «государственные пропагандистские ресурсы не раз высказывали и навязывали идею виновности перечисленных людей задолго до завершения расследования и судебного рассмотрения». Они уверены, что это «стало возможным в том числе благодаря передаче следователями материалов предварительного расследования этим ресурсам».
На сегодняшний день правозащитники признали политзаключенными 945 человек.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет