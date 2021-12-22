Правозащитники признали политзаключенными анархистов из «группы Олиневича», осужденных на сроки от 18 до 20 лет
Правозащитники признали политзаключенными анархистов из «группы Олиневича», осужденных на сроки от 18 до 20 лет
22 декабря 2021, 19:20
 
 
 
 
 

Правозащитники признали политзаключенными анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского, осужденных по обвинению в терроризме на сроки от 18 до 20 лет. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.

Они считают, что право на справедливый суд и презумпция невиновности по этому делу были нарушены. Процесс против анархистов проходил в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

«Даже в тех случаях, когда публика лишена доступа на судебное заседание, судебное постановление, включая основные заключения, доказательства и правовую аргументацию, должны быть доступны общественности», — говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, «государственные пропагандистские ресурсы не раз высказывали и навязывали идею виновности перечисленных людей задолго до завершения расследования и судебного рассмотрения». Они уверены, что это «стало возможным в том числе благодаря передаче следователями материалов предварительного расследования этим ресурсам».

На сегодняшний день правозащитники признали политзаключенными 945 человек.

     
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