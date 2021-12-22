СК расследовал дело против художника Алеся Пушкина; его обвиняют в реабилитации нацизма и надругательстве над госсимволами

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против художника Алеся Пушкина — ему предъявили обвинение в реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК) и надругательстве над госсимволами (статья 370 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Пушкин «выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей».

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«Им были изображены Михаил Витушко — главный организатор мобильных отрядов оккупационной вспомогательной полиции, действовавшей в тыловом районе немецкой группы армий "Центр" на территории оккупированной Беларуси, сформированных из числа белорусских националистов и Всеволода Родько — бургомистра Витебска, который сотрудничал с фашистами и был завербован Абвером», — объясняет пресс-служба.

В ведомстве считают, что Пушкин «рассчитывал на доверие зрителей к художнику, тем самым попытался предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказив ее нравственные и правовые итоги», а также «поставил на один уровень истинных героев и предателей, а также подверг сомнению решения Международного военного трибунала, которые не имеют срока давности».

Кроме этого, добавляет ведомство, Пушкин во время проведения выставки в Гродно «публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, который с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей», которые в течение девяти лет «в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге». Как считает СК, Пушкин в своем выступлении «назвал пособника нацистов белорусским патриотом и ярким представителем белорусского антисоветского сопротивления».

Кроме того, как считает следствие, Пушкин «на постоянной основе участвовал в незаконных акциях» и надругался над госсимволами.

«Свои действия обвиняемый, как и в 1999 году записал на камеру, но желая избежать ответственности совершал свои преступные действия на территории Украины. Однако, благодаря кропотливой работе следователей установлено, что преступление Пушкин начал еще на территории Республики Беларусь, организовав совершение преступных действий в сговоре с участниками деструктивных сообществ.», — добавляет ведомство и уточняет, что сам художник охарактеризовал свои действия как перфоманс и «Падарунак Прэзідэнту».

Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

26 марта в Гродно на Пушкина и директора площадки «Центр городской трансформации» Павла Можейко завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК). Причиной стала выставленная на площадке картина, на которой изображен Евгений Жихарь с автоматом на плече. На выставке художник назвал Жихаря «человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками».

29 марта Можейко выпустили из СИЗО. Ему дали документ о том, что «в задержании пропала необходимость». Художника же задержали 30 марта в Жиличах.