Силовики задержали активиста Павла Виноградова по делу о разжигании вражды и клевете на Лукашенко

Сотрудники ОМОН задержали активиста Павла Виноградова по делу о разжигании вражды (статья 130 УК) и клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК), сообщила в фейсбуке его жена Светлана.

«Павела Виноградова взял ОМОН, руки за спиной связаны, вынесли замок в калитке, все дела. Подозреваемый по 2 статьям — 367 и 130», — написала жена активиста.

Силовики привезли домой активисту Павлу Виноградову изъятый на экспертизу самогон; он отказался забирать его, боясь ответственности за транспортировку

В августе стало известно, что против Павла Виноградова возбудили уголовное дело о клевете на Лукашенко из-за поста в фейсбуке от 8 мая с критикой призывов выйти на акции протеста 9 мая.

7 июля активиста арестовали на 15 суток за этот пост. В суде его расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).

20 июля Виноградов получил 30 суток ареста по этой же статье. Тогда Светлана Виноградова рассказывала, что «в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления».