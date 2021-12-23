«Желтые сливы» опубликовали видео с ведущей специалисткой A1 по работе с клиентами; в ролике она говорит, что задержана

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с ведущей специалисткой A1 по работе с клиентами Светланой Каленчиц — в ролике она говорит, что «участвовала в массовых беспорядках» в августе прошлого года и сейчас задержана милицией.

«Работаю в компании, интернет-предприятии А1 в должности ведущего специалиста. Средняя заработная плата у меня полторы тысячи рублей. В августе прошлого года я участвовала в массовых беспорядках. Под воздействием телеграм-каналов я вместе с протестующими перекрывала движение в городе Минске. В настоящее время я осознала всю свою вину, я отписана от телеграм-каналов, задержана сейчас сотрудниками милиции», — говорит сотрудница компании в видео.

Свое имя в ролике женщина не называет, однако, по информации dev.by, ее зовут Светлана Каленчиц. Позже «Желтые сливы» также указали, что сотрудницу зовут именно так.

13 декабря суд арестовал пресс‑секретаря А1 Николая Бределева на 15 суток. Причина ареста неизвестна, однако 10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал блогеру Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Помимо этого, Бределев на видео сказал, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

Через несколько часов после публикации видео австрийское отделение A1 опубликовало комментарий, что «решительно осуждает это вторжение в сферу личной жизни одного из своих сотрудников» и «поддерживает разнообразие и свободу слова». Также A1 пообещала использовать все доступные юридические и дипломатические средства для поддержки и защиты своих сотрудников в Беларуси.

12 декабря компания сообщила, что Бределев не имел технического доступа к данным клиентов. Самому оператору ничего не известно о судебных разбирательствах против А1 в Беларуси, а власти страны не смогли указать тип и масштаб утечек информации. Компания пообещала провести расширенное внутреннее расследование.