Защитницу Геннадия Можейко и Ирины Славниковой исключили из коллегии адвокатов

Адвокатку Елизавету Матвееву, которая защищала задержанных журналиста Геннадия Можейко и экс‑представительницу «Белсата» Ирину Славникову, исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщила сама адвокатка «Медиазоне».

Причина для исключения — совершение дисциплинарного поступка. Адвокатку вызвали на внеочередную переаттестацию, с чем она не согласилась и обжаловала это решение в суде. Матвеева уведомила об этом комиссию и попросила перенести дату заседания. Комиссия этого не сделала, и адвокатка не пришла на заседание — это посчитали дисциплинарным правонарушением.

«На аттестацию я не пришла, а спустя определенный период времени приказом министра юстиции было возбуждено дисциплинарное производство в отношении меня, и я была отстранена от работы», — рассказала Матвеева.

Затем Совет МГКА рассмотрел вопрос о привлечении адвокатки к дисциплинарной ответственности и решил исключить ее. Как уточняет адвокатка, лицензии ее не лишали: «Для того, чтобы осуществлять адвокатскую деятельность, необходимо, чтобы было два условия: быть членом коллегии адвокатов и иметь лицензию. Если одного из условий нет, то уже работать адвокатом я не имею права».

Елизавета Матвеева защищала в том числе задержанных философа Владимира Мацкевича и главного инженера TUT.by Аллу Лапатко, а также активиста Павла Виноградова, которого задержали 22 декабря.