Директора дома культуры, забравшегося на дуб в знак протеста против вырубки деревьев в Охово, арестовали на 15 суток

Суд Пинского района арестовал директора сельского дома культуры в агрогородке Охово Александра Демчука на 15 суток за неповиновение требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП) — 22 декабря он залез на дерево в попытке помешать коммунальщикам срубать вековые дубы, сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

В расписании суда Пинского района также указан еще один суд над Демчуком по той же статье, назначенный на 24 декабря.

22 декабря к сельскому кладбищу в Охово приехали сотрудники коммунальных служб для вырубки 300-летних дубов, писало «Медиа-Полесье». Рабочих у кладбищенской ограды встретили местные пенсионерки, возражавшие против вырубки деревьев; позже они встали рядом со стволами в знак протеста.

Как уточняет издание со ссылкой на местных жителей, вскоре к кладбищу прибыли сотрудники ОМОНа, а директор сельского клуба, «отчаявшийся спасти вековые деревья путём обращения в органы власти и научные учреждения, взобрался на одно из них». После этого Демчука задержали, ночь он провел в Пинском РОВД. Коммунальщики же успели срубить один из дубов к концу рабочего дня.

Как писало «Медиа-полесье», решение о вырубке дубов принял Пинский райисполком из-за коллективного обращения граждан, чьи родственники похоронены на местном кладбище — они посчитали, что ветки деревьев могут упасть и повредить дорогие памятники. Некоторые местные жители выступают за сохранение дубов, которые они считают историко-культурной ценностью и памятниками природы. Как уточняет издание, в защиту дубов было собрано более 200 подписей, а активисты написали коллективные письма в местные и вышестоящие органы власти.

17 декабря в Охово приехали сотрудники Пинского райисполкома и на организованной встрече с местными жителями сообщили о своем решении вырубить дубы, сославшись на заключение местного лесхоза об опасности деревьев и на выводы архитектурно-планировочного бюро о том, что дубы мешают эксплуатации воздушной линии электропередач.

При этом, как отмечает издание, защитники деревьев считают их здоровыми, а полгода назад тот же лесхоз обследовал их и признал их таковыми.