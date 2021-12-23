«Радыё Свабода» сообщило о задержании журналиста Олега Груздиловича

В Минске неизвестные в масках задержали журналиста Олега Груздиловича, который более 20 лет проработал корреспондентом «Радыё Свабода», пишет само издание.

Как первоначально сообщило издание, Груздиловича забрали из его минского дома, выломав двери. Журналист проходит подозреваемым по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Позже издание дополнило свое сообщение комментарием жены Груздиловича Марьяны. По ее словам, вечером она отсутствовала дома на протяжении трех часов, а когда вернулась домой, то заметила признаки задержания мужа. Входные двери, по ее словам, не были выломаны. Из квартиры исчез ноутбук и телефон Груздиловича, сам он не выходит на связь.

Ранее днем МВД признало «Радыё Свабода» «экстремистским формированием».

16 июля Груздиловича задержали на 10 суток, а затем выпустили на свободу. Его жена рассказывала, что у журналиста изъяли технику и деньги.

«Забрали его и мой телефоны, все компьютеры и ноутбуки. Было девять человек. Еще забрали все деньги, даже из моего кармана беларуские рубли. Также 300 долларов, которые оставались на жизнь. Мы ожидали такого каждый день», — сказала она.

12 ноября 2020 года суд Фрунзенского района Минска арестовал Груздиловича на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) из-за акции 25 октября, накануне анонсированной оппозицией национальной забастовки.

В суде Груздилович настаивал, что освещал акцию в качестве журналиста газеты «Народная воля», а не участвовал в ней. На акции он сначала был в жилете с надписью «Пресса», с журналистским удостоверением и редакционным заданием. Однако, увидев, как задерживают группу журналистов в таких же жилетах, свой он снял.

«Это моя работа как журналиста. Я считаю, что неправильно привлекать журналистов к ответственности за их работу. Не журналисты виноваты в том, что в Беларуси происходят такие мероприятия. Наша задача — получать информацию из первых рук», — сказал на заседании Груздилович.

Обновлено в 19:15. Добавлена комментарий жены Груздиловича Марьяны для «Радыё Свабода».