Против фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика возбудили уголовное дело, сообщает само издание со ссылкой на родственников задержанного.

Как передают журналисты, о возбуждении дела сообщили родственникам журналиста, но без уточнения, по какой статье УК проходит Кузнечик. Им также сказали, что ожидается перевод мужчины в СИЗО-1 на улице Володарского.

26 ноября и 6 декабря суд постановлял арестовать Андрея Кузнечика на 10 суток. После их окончания в середине декабря журналист не вышел на свободу — и родственникам не было известно, по какой причине.

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября в Минске силовики в штатском. По словам его жены Алеси, проводившие обыск люди не сказали, кто они и откуда. «Обыск был довольно "интеллигентный" — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги», — рассказывала она. Когда Кузнечика уводили, ему сказали, что «забирают ненадолго, на несколько дней».

На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. Утверждается, что в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды». На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания.

Вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала. Вскоре редакция вернула контроль над каналом.

3 декабря суд признал соцсети «Радыё Свабода» «экстремистскими материалами».