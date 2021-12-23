МВД признало «экстремистским формированием» интернет-ресурсы «Радыё Свабода», указано в перечне «причастных к экстремистской деятельности».

Согласно перечню, «экстремистскими формированиями» признаны сайт и социальные сети издания. В начале декабря суд признал «экстремистскими материалами» соцсети «Радыё Свабода».

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.