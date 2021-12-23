«Белта»: против «телеграм‑группы "Кулинарные рецепты"» возбудили дела о терроризме, задержаны шесть ее участников

Сотрудники ГУБОПиК задержали шестерых участников «преступной группы», членов которой подозревают в уничтожении городских камер видеонаблюдения, порче автомобиля сотрудника «СБ. Беларусь сегодня» Юрия Тереха и машины судьи, а также повреждении окон замначальника минской прокуратуры, сообщает госагентство «Белта».

Против «преступной группы» возбудили уголовное дело о создании террористической организации (часть 2 статьи 290-4), а также четыре уголовных дела о теракте в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК).

Как уточняет агентство, задержанные — участники «телеграм-группы "Кулинарные рецепты" ("Книга рецептов", "Bon Apetit")», которая, по версии следствия, была создана для «совершения так называемых "акций направленного действия"» против силовиков и чиновников, а также для повреждения объектов городской инфраструктуры. Всего в группу в разное время входило до десяти человек, двое из них находятся за границами Беларуси.

Всего, по версии следствия, «преступная группа» совершила несколько преступлений, которые ранее квалифицировали как хулиганство (статья 339 УК):

— Ночью 2 июня ее участники повредили 13 минских камер видеонаблюдения, а 15 июня украли и уничтожили еще 21 аналогичную камеру.

— Вечером 4 марта повредили четыре шины автомобиля Lada Vesta, принадлежащего судье, а также облили «более трех элементов кузова красящим веществом красного цвета». О каком конкретно судье идет речь, не уточняется.

— С 14 по 15 марта повредили автомобиль Land Rover Discovery, принадлежащий сотруднику «СБ. Беларусь сегодня» и администратору телеграм-канала «Людажор» Юрию Тереху.

— 8 апреля повредили окна квартиры замначальника отдела прокуратуры, а 22 мая — окна гражданки Гулидовой. Имя сотрудника прокуратуры также не уточняется.

«Результаты совершенных преступлений, выкладывались в группу, а затем направлялись администраторам телеграм-канала "Буслы Ляцяць", входящего в неформальную организацию "Супраціў", признанную решением Верховного Суда Республики Беларусь террористической», — пишет «Белта».

Как указывает «Белта», основанием для возбуждения дел о терроризме стало признание объединения «Супраціў», в которое входит канал «Буслы ляцяць», террористическим.