Основатель магазина symbal.by Павел Белоус стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка

На основателя магазина symbal.by Павла Белоуса завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает телеграм-канал магазина.
Какие обстоятельства стали поводом для возбуждения уголовного дела, канал не уточняет.
По информации коллег, вчера Белоус должен был освободиться из-под административного ареста, но его отвезли в Следственный комитет, а в квартире провели обыск и конфисковали технику. Symbal.by пишет, что Белоуса поместили под стражу в СИЗО.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет