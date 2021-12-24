Основатель магазина symbal.by Павел Белоус стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка

На основателя магазина symbal.by Павла Белоуса завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает телеграм-канал магазина.

Какие обстоятельства стали поводом для возбуждения уголовного дела, канал не уточняет.

По информации коллег, вчера Белоус должен был освободиться из-под административного ареста, но его отвезли в Следственный комитет, а в квартире провели обыск и конфисковали технику. Symbal.by пишет, что Белоуса поместили под стражу в СИЗО.