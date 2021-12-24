Арестованный владелец бело‑красно‑белого дома Анатолий Коханчик попал в больницу

Житель Полоцка Анатолий Коханчик, перекрасивший свой дом в бело-красно-белый, попал в больницу из-за последствий сухой голодовки, сообщает правозащитный центр «Вясна».

«Из-за голодовки у него начались судороги, рвота, давление доходило до 220», — передают правозащитники. В связи с этим полочанин планирует прекратить голодовку, которую он держал с дня своего задержания 20 декабря.

21 декабря суд арестовал его на 25 суток за «несанкционированный пикет».

Год назад Коханчик покрасил дом своих родителей в деревне Алеща Полоцкого района в бело-красно-белый цвет, и вывесил в окне герб «Погоня». В феврале 2021 года полочанин рассказывал, что раскрашенный дом послужил причиной его увольнения — он 38 лет работал на железной дороге бригадиром путейской бригады.

«После того как я семь суток отсидел в полоцком ИВС за якобы несанкционированный пикет, который, получается, устроил мой дом, меня вызвало руководство отделения железной дороги в Полоцке. Спрашивали: ну что будем с этим делать? Поговорили и решили, что я напишу заявление об увольнении по соглашению сторон», — говорил Коханчик.

При этом, по его словам, в милиции его предупредили: если бело-красно-белый флаг на доме не будет закрашен, то полочанина снова арестуют.

«Но я не закрашу. Так им и сказал, что, мол, у вас один вариант — держать меня за решеткой, но дом все равно останется бело-красно-белым», — добавил он.