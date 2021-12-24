Власти закрывают минский лицей №2; нынешние ученики смогут окончить его

В 2022 году в столичный лицей №2 не будет набирать новых учеников, следует из официального ответа Управления по образованию Администрации Ленинского района Минска, который опубликовал в своем фейсбуке репетитор Евгений Ливянт.

В документе, подписанным начальником управления Натальей Кучинской, указано, что все нынешние учащиеся лицея смогут в нем доучиться «с получением документа об образовании установленного образца». При этом в следующем году «прием для обучения в лицее № 2 проводиться не будет».

Впервые о планах властей закрыть все общеобразовательные лицеи Ливянт написал в конце ноября. 1 декабря Минобразования ответило в своем телеграм-канале, что это неправда: «Информируем учащихся и их родителей, что Министерство образования не планирует закрытие общеобразовательных лицеев. Информация, распространенная в социальных сетях и деструктивных каналах, не соответствует действительности».