Верховный суд оставил в силе приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Верховный суд оставил в силе приговор членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку — 11 и 10 лет колонии соответственно, сообщает издание Sputnik.

6 сентября суд озвучил приговор и признал Колесникову и Знака виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.