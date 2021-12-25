Суд в Калинковичах оштрафовал дефектолога детсада за подписку на телеканал «Белсат» в инстаграме

Суд Калинковичского района оштрафовал на 20 базовых величин дефектолога детского сада Викторию Ященко за подписку на телеканал «Белсат» в инстаграме, сообщает «Полесская Вясна».

Девушку признали виновной по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Кроме штрафа, судья Светлана Кугейко постановила конфисковать телефон девушки.

Согласно протоколу, Ященко участвовала в митингах в августе 2020 года, а на ее странице в инстаграме есть подписка на аккаунт телеканала «Белсат». «На странице Ященко В.В. содержатся и иные подписки на сообщества оппозиционной направленности (Страна для жизни, Nexta.life.basta_bel, tutbylive и иные)», — указано в протоколе. Милиция посчитала, что это является «хранением с целью распространения».

3 ноября МВД признало телеканал «Белсат» и его соцсети «экстремистским формированием». В конце июля 2021 года его признали экстремистскими материалами.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках.