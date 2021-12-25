Суд в Барановичах приговорил к штрафу пенсионера, избившего 14‑летнего школьника

Суд в Барановичах назначил штраф в размере 50 базовых величин 75-летнему пенсионеру из Барановичей по обвинению в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) за избиение 14-летнего школьника. Об этом сообщает издание «Першы рэгіён».

Издание со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что 13 сентября 2021 года на остановке по улице Войкова 75-летний местный житель «из хулиганских побуждений» напал на 14-летнего подростка — тот возвращался домой с факультатива.

Пенсионер ударил школьника в живот, а затем схватил за шею, толкнул на скамейку и ударил по лицу, пишет «Першы рэгіён». В суде обвиняемый не смог пояснить причину своего поступка.