Администрация ИВС освободила владельца бело‑красно‑белого дома Анатолия Коханчика, который попал в больницу из‑за голодовки

Администрация ИВС в Витебске освободила местного жителя Анатолия Коханчика, который 24 декабря попал в больницу из-за последствий сухой голодовки, сообщил сам мужчина в своем фейсбуке.

«Пишу из больницы. Проблемы со здоровьем начались на 5-й день сухой голодовки в ИВС Витебска. Почки, давление поднялось до 220, спазмы, судороги, невероятная слабость (мне все же 62 года). Поскольку я отказался прекратить голодовку, администрация изолятора вызвала скорую помощь и официально сняла мой арест. "Скорая" отвезла меня в больницу, где я сейчас свободен и медленно выздоравливаю», — написал Коханчик.

Он также отметил, что в ИВС «никто не жестил» и не матерился. «Один большой минус — кипяток не дают. И еще — никому не пришло в голову подсунуть мне, как это было в другом ИВС, счет за еду, когда я даже воду не пил», — добавил он.

Как позже уточнили правозащитники, арест с мужчины не сняли. По их словам, Коханчик отказался прекратить сухую голодовку даже в больнице, и «тогда администрация СИЗО проинформировала Анатолия, что официально сняла его арест — только после этого мужчина прекратил голодовку».

21 декабря суд арестовал Анатолия Коханчика на 25 суток за «несанкционированный пикет». Уже 24 числа появилась информация, что он попал в больницу из-за последствий сухой голодовки.

Год назад полочанин покрасил дом своих родителей в деревне Алеща Полоцкого района в бело-красно-белый цвет, и вывесил в окне герб «Погоня». В феврале 2021 года Коханчик рассказывал, что раскрашенный дом послужил причиной его увольнения — он 38 лет работал на железной дороге бригадиром путейской бригады.

«После того как я семь суток отсидел в полоцком ИВС за якобы несанкционированный пикет, который, получается, устроил мой дом, меня вызвало руководство отделения железной дороги в Полоцке. Спрашивали: ну что будем с этим делать? Поговорили и решили, что я напишу заявление об увольнении по соглашению сторон», — говорил Коханчик.

При этом, по его словам, в милиции его предупредили: если бело-красно-белый флаг на доме не будет закрашен, то полочанина снова арестуют.

Исправлено 27.12 в 16:30. Добавлена информация правозащитников о том, что арест не отменен.