Следственный комитет завершил расследование дела против «Революционного действия» и передал материалы в прокуратуру

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против анархической организации «Революционное действие» и передал материалы в прокуратуру для направления в суд. Об этом рассказал в программе телеканала ОНТ начальник следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко.

По его словам, дело против анархистов насчитывает 160 томов. Авторы сюжета утверждают, что обвиняемыми по нему проходят 10 человек, еще четверо находятся в розыске.

«Насильственные изменения конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, разжигание иной социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма», — перечислил Острейко обвинение анархистам.

По информации самой организации, некоторым из активистам вменяют как минимум 10 статей УК по эпизодам, в том числе, пятилетней давности. Среди них — создание либо руководство преступной организацией, экстремистским формированием, массовые беспорядки, хулиганство, осквернение сооружений, разжигание вражды. Не все из фигурантов дела задержаны — некоторые из них находятся за границей. По этому же делу обвиняемой проходит правозащитница Мария Рабкова. В письме родным она писала, что ей предъявлено обвинение по 11 статьям УК.

В начале ноября МВД признало интернет-ресурс «Революционное действие» «экстремистским формированием».