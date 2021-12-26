В Пружанах милиция задержала активистку Елену Гнаук за фото в инстаграме с платками белого и красного цветов

В Пружанах милиция задержала активистку Елену Гнаук за «бчб-пикет возле своего дома» — так милиционеры расценили недавний пост пенсионерки в инстаграме с фотографией платков белого и красного цвета, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, Гнаук, отбывающая наказание в виде 3 лет домашней химии, приехала для участия в воспитательной работе в Пружанском РОВД. Оттуда она позвонила своему сыну и сообщила, что задержана за проведение пикета.



1 декабря в доме Гнаук прошел осмотр для проверки информации о «неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов».

В постановлении о проведении осмотра, который публиковала пенсионерка, указано, что 24 ноября сотрудники УВД Гродненского облисполкома проводили мониторинг страниц в фейсбуке: «Обнаружена информация о неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов, которые находились в районе погранперехода "Тушмеля" в Свислочском районе Гродненской области», — написано в документе.

22 ноября Гнаук опубликовала в фейсбуке пост о курдской семье, которая «погибает» возле погранперехода «Тушмеля».

«Мы связались со Свислочским РОВД, где, по сброшенной геолокации, должны были находиться эти несчастные… По последним данным, их избили, обобрали беларусские пограничники», — писала пенсионерка.

Ранее активистка сообщала, что вечером 27 сентября у нее проходил обыск по делу об угрозах в адрес старшего прокурора Брестской городской прокуратуры Михаила Булыгина. Сама Гнаук проходит свидетельницей по делу, у нее изъяли технику.

Прокурор Булыгин представлял гособвинение на суде 2-3 сентября над Еленой Гнаук. Тогда в суде Ленинского района Бреста 64-летнюю активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).

В мае этого года Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу», в связи с чем прокурор Булыгин запросил у судьи Дмитрия Куровского наказать женщину тремя годами суммарно.