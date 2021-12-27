Власти обнародовали проект изменений в Конституцию Беларуси

На Национальном правовом интернет-портале обнародован проект изменений и дополнений в конституцию Беларуси.
Среди предлагаемых конституционной комиссией изменений:
- Президент избирается максимум на два срока;
- Президентом может стать беларус по рождению, не моложе 40 лет, минимум 20 лет проживающий в Беларуси и не имевший ВНЖ или гражданство другого государства;
- Заседания ВНС будут проводить ежегодно;
- ВНС может объявить импичмент президенту; парламент лишается такого права;
- ВНС назначает председателей судов и судей Верховного суда, а также председателя и членов ЦИК;
- Упраздняются декреты президента; те, которые действуют сейчас, продолжат работать до признания их утратившими силу;
- Сохраняется неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Также он сможет пожизненно входить в Совет Республики;
- Иностранным государствам, организациям и гражданам запрещается финансировать расходы на подготовку и проведение выборов;
- Брак — это «союз мужчины и женщины».
Мнения и предложения граждан принимаются по электронной почте: sbor@ncpi.gov.by, на сайте sbor.pravo.by и в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсана, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция». Крайний срок подачи обращений не уточняется.
Александр Лукашенко говорил, что референдум по Конституции пройдет во второй половине февраля.