Власти обнародовали проект изменений в Конституцию Беларуси

На Национальном правовом интернет-портале обнародован проект изменений и дополнений в конституцию Беларуси.

Среди предлагаемых конституционной комиссией изменений:

Президент избирается максимум на два срока;

Президентом может стать беларус по рождению, не моложе 40 лет, минимум 20 лет проживающий в Беларуси и не имевший ВНЖ или гражданство другого государства;

Заседания ВНС будут проводить ежегодно;

ВНС может объявить импичмент президенту; парламент лишается такого права;

ВНС назначает председателей судов и судей Верховного суда, а также председателя и членов ЦИК;

Упраздняются декреты президента; те, которые действуют сейчас, продолжат работать до признания их утратившими силу;

Сохраняется неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Также он сможет пожизненно входить в Совет Республики;

Иностранным государствам, организациям и гражданам запрещается финансировать расходы на подготовку и проведение выборов;

Брак — это «союз мужчины и женщины».

Мнения и предложения граждан принимаются по электронной почте: sbor@ncpi.gov.by, на сайте sbor.pravo.by и в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсана, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция». Крайний срок подачи обращений не уточняется.

Александр Лукашенко говорил, что референдум по Конституции пройдет во второй половине февраля.