Власти обнародовали проект изменений в Конституцию Беларуси
Власти обнародовали проект изменений в Конституцию Беларуси
27 декабря 2021, 16:51
 
 
 
 
 

На Национальном правовом интернет-портале обнародован проект изменений и дополнений в конституцию Беларуси.

Среди предлагаемых конституционной комиссией изменений:

  • Президент избирается максимум на два срока;
  • Президентом может стать беларус по рождению, не моложе 40 лет, минимум 20 лет проживающий в Беларуси и не имевший ВНЖ или гражданство другого государства;
  • Заседания ВНС будут проводить ежегодно;
  • ВНС может объявить импичмент президенту; парламент лишается такого права;
  • ВНС назначает председателей судов и судей Верховного суда, а также председателя и членов ЦИК;
  • Упраздняются декреты президента; те, которые действуют сейчас, продолжат работать до признания их утратившими силу;
  • Сохраняется неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Также он сможет пожизненно входить в Совет Республики;
  • Иностранным государствам, организациям и гражданам запрещается финансировать расходы на подготовку и проведение выборов;
  • Брак — это «союз мужчины и женщины».

Мнения и предложения граждан принимаются по электронной почте: sbor@ncpi.gov.by, на сайте sbor.pravo.by и в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсана, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция». Крайний срок подачи обращений не уточняется.

Александр Лукашенко говорил, что референдум по Конституции пройдет во второй половине февраля.

     
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