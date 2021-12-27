Мингорсуд приговорил к 11 годам колонии россиянина Егора Дудникова

Минский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы 21-летнего россиянина Егора Дудникова, озвучивавшего ролики для телеграм-канала ОГСБ, сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Прокурор запрашивал для россиянина такое же наказание. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Такое решение было принято «с целью исключения распространения экстремистской продукции» и «для защиты специалиста Князева».

Дудникова обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), и в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

По версии следствия, Дудников с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов опубликовал «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Таким образом он разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности, считает ведомство.

Егор Дудников и Злой Бэтц. Что известно о россиянине, который стал фигурантом «дела ОГСБ» из‑за свои голосовых сообщений в телеграм‑чате

Также, как утверждается, в чате россиянин «призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти».

Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске и обвинили в в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В финальной версии обвинения этой статьи нет.

Задержание Дудникова связано с делом «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ). Так назывался телеграм-канал и одноименный чат, внесенные КГБ в список террористических организаций. Участников чата спецслужба обвиняет в покушении на телеведущего Григория Азаренка, поджогах и попытках взорвать российскую вышку связи.

Телеканал ОНТ в фильме «20 террор 21» показывал кадры, на которых человек, подписанный в титрах как Дудников, зачитывает текст с призывом закупаться «бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом». Как утверждалось в фильме, следствие считает Дудникова одним из админов канала ОГСБ. «Новая газета» публиковала письмо россиянина из СИЗО, в котором он рассказывал, что «только озвучивал видеоролики, тексты давал» за вознаграждение.