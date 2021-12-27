У политолога Александра Федуты в СИЗО случился приступ стенокардии и аритмии

У политолога Александра Федуты в минском СИЗО-1 случился приступ стенокардии и аритмии, у него диагностировали острую сердечную недостаточность, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, диагноз Федуте поставили в середине декабря, а через три дня случился приступ. Кроме того, политолог объявил медицинскую забастовку: он отказывается принимать таблетки, без которых у него может случиться инфаркт. Таким образом Федута протестует против ограничения в переписке с родными.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле 2021 года. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, оставшихся за пределами Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.