СК возбудил уголовное дело против бездомного, которого десять раз арестовывали по статье о несанкционированном пикете

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий» (статья 342-2 УК) против бездомного, которого десять раз арестовывали за «несанкционированный пикет» (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В пресс-релизе СК не указано имя обвиняемого, но правозащитники уточняют, что описание совпадает с 59-летним бездомным из Минска Александром Кутасом.

На мужчину составляли протоколы за плакаты, на которых он обычно изображал флаг БССР и писал просьбы о помощи. Правозащитники уточняют, что однажды Кутаса задержали за бчб-плакат с надписью: «Вярніце мне дзяцінства, юнацтва мне вярніце, і першае каханне. Дапамажыце забыць лагера і няхай жыве Народная Рэспубліка Беларусь».

Бездомный провел в изоляторе на Окрестина не менее 130 дней. Обычно он сидел с ламинированными табличками у станции метро «Каменная горка». Правозащитникам известно, что Кутас провел 22 года в колонии.

Сокамерники Кутаса говорили «Вясне», что мужчина очень опрятен, а перед сном читал им свои стихи.

В Следственном комитете также сообщили, что это не единственное уголовное дело по статье 342-2 УК. Оно также возбуждено против 48-летней женщины. «Ее местонахождение в настоящее время выясняют правоохранительные органы», — написали в ведомстве.

Статья 342-2 УК начала действовать в июне 2021 года. Наказание по ней предусматривает арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В России аналогичную статью в УК, известную как «дадинскую» по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного за неоднократные нарушения, ввели в июле 2014 года с максимальным наказанием до пяти лет колонии.