Суд в четвертый раз назначил 15 суток ареста герою ролика МВД о «помидорах со сметаной»

Суд в четвертый раз арестовал на 15 суток 65-летнего инженера Анатолия Шелковича, который в ролике МВД говорил о любви к сочетанию красного и белого цветов, сообщили «Медиазоне» его близкие.

По их словам, теперь инженер должен выйти на свободу 10 января.

Анатолия Шелковича задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что его арестовали на 15 суток, 26-го ему назначили еще 15 суток. По какой статье судили инженера, неизвестно до сих пор. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

Шелкович стал известен из обрывка ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем инженер рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.