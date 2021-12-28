Против отбывающего наказание в колонии Артема Анищука завели уголовное дело по статье об оскорблении милиционера

Против отбывающего наказание в колонии Артема Анищука по делу о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) завели уголовное дело по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Во время обыска силовики изъяли телефон Артема и его жены Ольги. После допроса ее отпустили домой.

Артема Анищука приговорили к 2 годам колонии. По версии следствия, он и четверо минчан повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

В колонии №15 Анищука несколько раз отправляли в ПКТ и ШИЗО, чтобы избежать пыток, он глотал металлические предметы, против него возбудили новое уголовное дело о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения (статья 411 УК).

По информации правозащитного центра «Вясна», Анищук находится в ИК №2.