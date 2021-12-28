Директору дома культуры в Охово назначили вторые 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица

Суд Пинского района назначил директору дома культуры в Охово Александру Демчуку вторые 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП), сообщает Zerkalo со ссылкой на друзей Демчука.

23 декабря Демчука арестовали на 15 суток по той же статье — 22 декабря он залез на дерево в попытке помешать коммунальщикам срубать вековые дубы.

22 декабря сотрудники коммунальных служб приехали к сельскому кладбищу в агрогородке Охово Пинского района Брестской области, чтобы срубить вековые дубы, писало «Медиа-Полесье». Защитить деревья пытались местные пенсионерки — они встретили рабочих у кладбищенской ограды, а позже остались стоять рядом с дубами в знак протеста.

Вскоре к кладбищу прибыли сотрудники ОМОНа, а директор сельского клуба, «отчаявшийся спасти вековые деревья путём обращения в органы власти и научные учреждения, взобрался на одно из них». После этого Демчука задержали, ночь он провел в Пинском РОВД.