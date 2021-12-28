Находящийся под следствием директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский уехал из Беларуси

Находящийся под следствием директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский уехал в Германию, сообщает правозащитный центр «Вясна». Он находится «в специальном месте для беженцев в качестве лица, запросившего убежище».

Как рассказал Дроздовский, его и юриста офиса Олега Граблевского, обвинили по части 2 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц).

В январе ДФР КГК начал проверку в отношении сотрудников организации, подозревавшихся в «неправомерном завладении» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, которые предназначались беларусам с инвалидностью. 4 февраля Граблевского отправили в СИЗО, а Дроздовского — под домашний арест.

23 июля, за неделю до перевода правозащитников под поручительство, стало известно о ликвидации «Офиса по правам людей с инвалидностью» и десятка других неправительственных организаций.

5 ноября суд оштрафовал поручителей юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского и директора Сергея Дроздовского суммарно на 18 850 рублей. По мнению суда, Дроздовский и Граблевский нарушили условия меры пресечения (статья 121 УПК).