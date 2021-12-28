Журналисту Олегу Груздиловичу предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает издание «Радыё Свабода».

По информации издания, Груздиловича обвиняют том, что он участвовал в митинге, когда его уже лишили аккредитации МИДа как корреспондента иностранного СМИ.

Груздилович не признал вины на допросе и сказал, что не принимал участие в акции, а был внештатным сотрудником газеты «Народная воля» и вел репортаж.

23 декабря неизвестные в масках задержали Груздиловича у него дома. По словам жены, из квартиры исчез ноутбук и телефон Груздиловича, сам он не выходил на связь.

Ранее днем МВД признало «Радыё Свабода» «экстремистским формированием».

16 июля Груздиловича задержали на 10 суток, а затем выпустили на свободу. Позже он рассказывал, что задержание было связано с уголовным делом о грубом нарушении порядка, по которому он проходил подозреваемым. Его жена рассказывала, что у журналиста изъяли технику и деньги.

«Забрали его и мой телефоны, все компьютеры и ноутбуки. Было девять человек. Еще забрали все деньги, даже из моего кармана беларуские рубли. Также 300 долларов, которые оставались на жизнь. Мы ожидали такого каждый день», — сказала она.

12 ноября 2020 года суд Фрунзенского района Минска арестовал Груздиловича на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) из-за акции 25 октября, накануне анонсированной оппозицией национальной забастовки.

В суде Груздилович настаивал, что освещал акцию в качестве журналиста газеты «Народная воля», а не участвовал в ней. На акции он сначала был в жилете с надписью «Пресса», с журналистским удостоверением и редакционным заданием. Однако, увидев, как задерживают группу журналистов в таких же жилетах, свой он снял.

«Это моя работа как журналиста. Я считаю, что неправильно привлекать журналистов к ответственности за их работу. Не журналисты виноваты в том, что в Беларуси происходят такие мероприятия. Наша задача — получать информацию из первых рук», — сказал на заседании Груздилович.