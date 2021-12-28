Троих музыкантов фолк‑группы Irdorath приговорили к 1,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка

Суд Ленинского района Минска приговорил музыкантов фолк-группы Irdorath Петра Марченко, Юлию Марченко и Антона Шнипа к 1,5 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), сообщает телеграм-канал by_culture.

14 декабря суд Советского района Минска приговорил еще двоих участников Irdorath, супругов Владимира и Надежду Калач, к 2 годам колонии по аналогичному обвинению.

2 августа на даче под Минском сотрудники ГУБОПиК и СОБРа задержали 16 человек, среди которых были музыканты группы Irdorath. Вскоре против музыкантов возбудили уголовное дело.

МВД посчитало, что «группа "волынщиков" неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием духовых инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан», а выступление музыкантов «усиливало протестное настроение участников».