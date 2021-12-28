МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал «Каскад Live» и инстаграм‑аккаунт kaskad.power

МВД признало «группу граждан, объединенных под названием "Каскад"» «экстремистским формированием», сообщает телеграм-канал ГУБОПиК.

В эту группу, по версии ведомства, входят участники телеграм-канала «Каскад Live» и инстаграм-аккаунта kaskad.power, имеющие около тысячи подписчиков.

«Каскад» — жилой комплекс в Минске, ставший известным после выборов 2020 года благодаря тому, что его жители вывешивали бело-красно-белые флаги на веревки, натянутые между несколькими зданиями комплекса.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.