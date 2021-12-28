Адвокат: беларуса Дмитрия Подлобникова вывезли из СИЗО в России, возможно, в Беларусь

Беларуса Дмитрия Подлобникова вывезли из СИЗО в России, возможно, в Беларусь, рассказала «Медиазоне» адвокат Мария Красова. По ее информации, днем он был в коломенском СИЗО-6.

При этом адвокат отметила, что ей пришло уведомление о том, что 29 декабря у нее встреча с подзащитным в Коломне.

В документах на выдачу Полобникова указано, что в Беларуси его подозревают по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии в отношении милиционера (статья 364 УК).

По информации dissident.by, в августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через 3 дня. Позже он уехал на заработки в Россию.

По информации адвоката Красовой, в июле Подлобникова задержали в России.