Активисту Павлу Виноградову предъявили обвинение по статьям о разжигании вражды, клевете на Александра Лукашенко и грубом нарушении порядка

Активисту Павлу Виноградову предъявили окончательное обвинение, сообщила его жена Светлана в фейсбуке.

По словам Виноградовой, ее мужа обвиняют в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

«Все за тот пост в фб. Следствие окончено, дело будет передано в прокуратуру для направления в суд», — пишет Виноградова.

В августе стало известно, что против Павла Виноградова возбудили уголовное дело о клевете на Лукашенко из-за поста в фейсбуке от 8 мая с критикой призывов выйти на акции протеста 9 мая.

7 июля активиста арестовали на 15 суток за этот пост. В суде его расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).

20 июля Виноградов получил 30 суток ареста по этой же статье. Тогда Светлана Виноградова рассказывала, что «в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления».

22 декабря активиста вновь задержали.

«Взял ОМОН, руки за спиной связаны, вынесли замок в калитке, все дела», — описывала обстоятельства задержания жена.