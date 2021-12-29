В Польше суд оставил в силе приговор за издевательство над матерью бежавшему в Беларусь военному

Окружной суд польского Ольштын оставил в силе приговор за издевательство над матерью бежавшему в Беларусь военному Эмилю Чечко, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

В сентябре суд в Бартошице приговорил Чечко к 6 месяцам заключения.

«Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью», — сообщил представитель суда. Эмилю Чечко запрещено в течение года приближаться к матери на расстояние меньше 50 м.

Суд установил, что последний эпизод издевательства произошел 7 мая 2021 года.

«В тот день обвиняемый несколько раз ударил мать раскрытой ладонью по лицу и затылку, затем сжал руки вокруг шеи и ударил сжатым кулаком в голову. Более того, он угрожал убить потерпевшую», — сказал судья.

17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что накануне пограничники остановили на беларуско-польской границе солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Ведомство утверждало, что он попросил политического убежища. Польское Минобороны в ответ сообщило, что дезертир имел проблемы с законом, а беларуский канал АТН выпустил его интервью, в котором он говорит о массовых расстрелах мигрантов.

Военная полиция Польши сообщила, что против Чечко будет начато расследование по статье о дезертирстве (статья 339 УК Польши).