Фанаты футбольного «Динамо‑Минск» объявили о «строжайшем бойкоте» матчей в Беларуси

Фанаты футбольного клуба «Динамо-Минск» опубликовали в своем телеграм-канале заявление о новом своде правил для своих напарников.

Они отмечают, что с заявления, которое они выпустили в марте 2020 года, «времени прошло немного, а вот события опередили и изменили жизни многих».

Фанаты изменяют правила, по их словам, «в связи с последними политическими событиями». Теперь они объявили о «строжайшем бойкоте» любых матчей «Динамо» на территории Беларуси — в том числе нельзя ходить и на обычную трибуну.

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Также авторы указали, что «личные отношения больше никогда не будут основой заявлений о дружбе тусовок-секторов-движей», и поэтому они разрывают союз с фанатами ЦСКА. «На нашей трибуне имеют право вешать свои баннера наши Братья по крови и друзья из "Динамо Брест" и "Молодечно"! Так же и наши флаги могут появляться лишь на этих трибунах!», — указано в заявлении.

Фанаты запрещают любые договорные встречи «в формате стрел, накрывов на территории Беларуси» и использование на секторе символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом. Также вся фанатская атрибутика обязана быть на беларуском языке либо его версии на латинице.

Отдельным пунктом в заявлении идет указание, что украинские фанаты «и все движи из их блока — более не являются нам врагами».

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В конце февраля 2021 года о бойкоте матчей объявили фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ», «Днепр» Могилев, минского «Торпедо» и футбольного клуба «Минск».