Суд оштрафовал на 1 450 рублей пружанскую активистку Елену Гнаук за фото в инстаграме с платками белого и красного цветов

Суд оштрафовал пружанскую активистку Елену Гнаук на 50 базовых величин по статье о несанкционированном пикете, сообщает правозащитный центр «Вясна».

26 декабря в Пружанах милиция задержала Гнаук за «бчб-пикет возле своего дома» — так милиционеры расценили недавний пост пенсионерки в инстаграме с фотографией платков белого и красного цвета.

Активистка, отбывающая наказание в виде 3 лет домашней химии, приехала для участия в воспитательной работе в Пружанском РОВД. Оттуда она позвонила своему сыну и сообщила, что задержана за проведение пикета.

1 декабря в доме Гнаук прошел осмотр для проверки информации о «неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов».

В постановлении о проведении осмотра указано, что в ходе мониторинга страниц в фейсбуке «обнаружена информация о неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов, которые находились в районе погранперехода "Тушмеля" в Свислочском районе Гродненской области».

22 ноября Гнаук опубликовала в фейсбуке пост о курдской семье, которая «погибает» возле погранперехода «Тушмеля».

«Мы связались со Свислочским РОВД, где, по сброшенной геолокации, должны были находиться эти несчастные… По последним данным, их избили, обобрали беларуские пограничники», — писала пенсионерка.

Ранее активистка сообщала, что вечером 27 сентября у нее проходил обыск по делу об угрозах в адрес старшего прокурора Брестской городской прокуратуры Михаила Булыгина. Сама Гнаук проходит свидетельницей по делу, у нее изъяли технику.

Прокурор Булыгин представлял гособвинение на суде 2-3 сентября над Еленой Гнаук. Тогда в суде Ленинского района Бреста 64-летнюю активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).

В мае этого года Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу», в связи с чем прокурор Булыгин запросил у судьи Дмитрия Куровского наказать женщину тремя годами суммарно.