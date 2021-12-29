Минздрав: в Беларуси впервые выявили омикрон‑штамм

В Беларуси у четырех человек выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщил Минздрав. Пресс-служба ведомства пишет, что у всех пациентов отмечается «легкое течение инфекции».

Это первые подтвержденные случаи заражения в Беларуси. Однако 11 декабря израильские медики выявили омикрон-штамм у человека, прилетевшего из Беларуси.

29 декабря Минздрав в официальной статистике рассказал, что за сутки в Беларуси выявили 1 493 пациента с подтвержденным COVID-19, 15 человек умерли.