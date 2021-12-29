Мининформ заблокировал сайт барановичского издания Intex‑press

Министерство информации заблокировало сайт барановичского издания Intex‑press, сообщает само СМИ.

Как рассказали в редакции, Мининформ прислал приказ об ограничении доступа к сайту, причина — на сайте публиковалась информация, распространение которой запрещено.

«Какой период времени будет действовать это ограничение, мы не знаем. К сожалению, наш сайт уже перестал открываться в Беларуси. На данный момент наши специалисты решают технические вопросы, но вы по-прежнему можете заходить на наш сайт нас через VPN и читать нас в социальных сетях», — написали журналисты.

В конце апреля 2021 года стало известно, что главного редактора Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за распространение сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля.

После этого «Белпочта» исключила Intex-press из своего подписного каталога, а газету отказались продавать в почтовых отделениях.

В мае редакция получила письменное предупреждение от Мининформа за интервью со Светланой Тихановской — суд Барановичского района признал его экстремистским. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Вскоре после этого РУП «Белорусский дом печати» уведомил редакцию об одностороннем расторжении договора на оказание услуг по печати выпусков издания. Бумажная версия издания прекратила существование.

В июле силовики пришли с обыском в редакцию Intex-press в Барановичах и изъяли технику.