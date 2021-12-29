Уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги направлено в суд

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, сообщает ведомство.

Сапегу обвиняют по семи статьям УК:

Возбуждение вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК);

Организация насилия и угрозы насилием сотруднику ОВД (часть 4 статьи 16 и статья 364 УК);

Организация воздействия на сотрудника ОВД с целью изменения характера его законной деятельности (часть 4 статьи 16 и статья 365 УК);

Организация и угрозы насилием должностному лицу (часть 4 статьи 16 и статья 366 УК);

Организация угрозы убийством, насилием, повреждением имущества судье (часть 4 статьи 16 и статья 389 УК);

Организация воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (часть 4 статьи 16 и статья 198 УК);

Незаконный сбор и распространение информации о частной жизни (части 1 и 2 статьи 203-1 УК).

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы. «Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — указывает ведомство.

Всего в телеграм-канал разместили персональные данные не меньше 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и госслужащие. Как указывает прокуратура, после публикации в адрес потерпевших начали поступать угрозы.

Прокуратура отмечает, что Софья Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Также девушка «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

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23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). В итоговом обвинении этих статей нет.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.