Суд приговорил двух глухих минчан к 10 годам колонии по делу о похищении двух глухих минчан, разбое и вымогательстве

29 декабря суд Заводского района Минска приговорил двух глухих местных жителей к 10 годам колонии усиленного режима за похищение человека (пункты 6, 7 части 2 статьи 182 УК), разбой (часть 2 статьи 207 УК) и вымогательство (часть 3 статьи 208 УК). Об этом сообщает пресс-служба Мингорсуда.

Согласно материалам дела, 28 января 2021 года имеющие инвалидность по слуху обвиняемые В. и Р. вместе с еще одним мужчиной под предлогом помощи с ремонтом машины отвезли потерпевшего Ф. в гараж, где «с применением насилия» завели его в подвал и «насильно удерживали», принуждая к работе по продаже сувениров. Обвиняемые требовали от потерпевшего передавать им часть вырученных денег или оплачивать счета в кафе. Ранее Генпрокуратура писала, что обвиняемые нанесли потерпевшему «не менее 20 ударов руками по голове и по другим частям тела».

Второй эпизод, который инкриминируют обвиняемым, произошел 30 января. По версии следствия, мужчины вытащили второго потерпевшего Ж. из его машины и силой затолкали в свое авто, после чего отвезли в тот же гараж, а во время поездки били по голове. Ж. они также поместили в подвал, где били и склоняли к работе по продаже сувениров. Кроме этого, обвиняемые украли у потерпевшего 650 рублей.

В пресс-релизе прокуратура писала, что оба потерпевших по делу, как и обвиняемые, имеют инвалидность по слуху.

Суд приговорил В. и Р. к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 базовых величин. Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемых минчан 2900 рублей в пользу потерпевшего Ф., и 6000 в пользу Ж.