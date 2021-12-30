Суд приговорил бывшего футболиста Виталия Ланько к 3 годам колонии за попытку организовать договорной матч

28 декабря суд Советского района Минска приговорил бывшего футболиста национальной сборной Беларуси Виталия Ланько к 3 годам колонии по обвинению в попытке организации договорного матча (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 253 УК), сообщает пресс-служба суда.

В пресс-релизе суд не называет имени подсудимого, но с ним у Ланько полностью совпадает обвинение.

По версии следствия, в июне-июле 2021 года Виталий Ланько «из корыстных побуждений, стремясь к неосновательному обогащению» предложил спортсмену из клуба «Нафтан» взятку в размере 5 тысяч долларов «за оказание влияния на результаты матча» «Нафтан» — «Локомотив», назначенного на 29 августа. Организовать договорной матч Ланько не удалось — его действия пресекли силовики.

По сообщению пресс-службы суда, на заседании Ланько признал вину по делу. Суд назначил ему 3 годам колонии, из них шесть месяцев — неотбытая часть наказания по другому делу о договорных матчах. 13 июля 2020 года суд Московского района Минска приговорил Виталия Ланько по этому делу к 3 годам химии. Следственный комитет писал, что договорной матч летом этого года Ланько пытался организовать, отбывая наказание в одном из ИУОТ в Минске.

44-летний Виталий Ланько начал карьеру профессионального футболиста в 1995 году в могилевском «Торпедо». В 1998-м он перешел в «Днепр», через два года — в бобруйскую «Белшину», еще через год — в воронежский «Факел». С тех пор и до конца карьеры в 2016 году Ланько почти каждый год менял клубную прописку, переезжая то в Украину, то в Казахстан, то обратно в Россию и Беларусь. Он играл и за национальную сборную Беларуси, в составе которой провел шесть матчей.