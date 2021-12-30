Ynet: суд назначил штраф израильской адвокатке, задержанной с марихуаной в минском аэропорту; она на свободе

Суд приговорил к штрафу в размере 2 500 долларов израильскую адвокатку Майю Райтен-Столь, задержанную с марихуаной в минском аэропорту. Ее освободили из-под стражи в зале суда, сообщает издание Ynet.

Как пишет издание, после приговора Райтен-Столь вылетела в Израиль.

В расписании на сайте Верховного суда говорится, что сегодня суд Октябрьского района Минска рассмотрел дело Майи Райтен-Столь, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК) и перемещении их через границу (статья 328-1 УК).

Накануне суда, 27 декабря, Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они «обсудили двусторонние отношения» стран и «комплекс гуманитарных вопросов».

Майю Райтен-Столь задержали в минском аэропорту в начале ноября. Она прилетела на встречу с клиентом и была задержана с 2,5 граммами медицинской марихуаны. Израильтянка, как утверждали ее родственники, пыталась объяснить беларуским пограничникам, что каннабис необходим ей для лечения, что подтверждается медицинскими документами и лицензией Минздрава — но, несмотря на это, власти Беларуси решили, что иностранка нарушила закон. До суда Майя Райтен-Столь находилась под стражей в СИЗО-1 в Минске.