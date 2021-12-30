Анархиста Николая Дедка поставили в СИЗО на профучет как «склонного к суициду»

Анархиста Николая Дедка, осужденного на 5 лет колонии, в могилевском СИЗО поставили на учет как «склонного к суициду и членовредительству». Рассказ Дедка появился в телеграм-канале, который ведут соратники анархиста.

Дедок утверждает, что причиной постановки на учет стало то, что шесть лет назад он «порезал руки и живот в ШИЗО в Горках».

«Подумалось, что раньше наше поколение собирало фишки, марки и наклейки, а теперь — профучеты. Осталось еще семь (всего 10 категорий), и будет полный комплект. Только для этого нужно будет начать собирать общак и играть в азартные игры», — цитирует телеграм-канал Николая Дедка.

10 ноября Мингорсуд приговорил анархиста к 5 годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).