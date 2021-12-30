Бывшего прокурорского работника Александра Николаева приговорили к 2 годам колонии за оскорбление представителей власти

Суд приговорил бывшего сотрудника Генпрокуратуры Александра Николаева к 2 годам колонии по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), судьи (статья 391 УК) и Александра Лукашенко (статья 368 УК), сообщает «Наша Нiва».

15 сентября МВД опубликовало видеозапись с Николаевым. По версии ведомства, мужчина написал в своем фейсбуке «десятки постов с оскорблениями Александра Лукашенко, чиновников и сотрудников правоохранительных органов». Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье о насилии над милиционером (статья 364 УК).

Как добавляет «Наша Нiва», в видео ведомства продемонстрированы посты с негативными комментариями в адрес бывшей главы ЦИК Лидии Ермошиной. По информации издания, Николаев был близким другом покойного сына Ермошиной Алексея, и в том числе работал с ним в одном кабинете в прокуратуре Центрального района.