Беларуские правозащитники признали политзаключенными пресс‑секретаря A1 и героя мема о сметане и помидорах

Семь правозащитных организаций Беларуси признали политзаключенными пресс-секретаря А1 Николая Бределева, героя мема о помидорах и сметане Анатолия Шелковича, а также Татьяну Батуро, задержанную при попытке попасть на заседание по делу Ольги Золотарь, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В своем заявлении правозащитники требуют их незамедлительного освобождения.

13 декабря суд арестовал пресс‑секретаря А1 Николая Бределева на 15 суток. Причина ареста неизвестна, однако 10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал блогеру Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Помимо этого, Бределев на видео сказал, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет. После отбытия 15 суток ареста пресс-секретарь А1 должен был выйти на свободу, однако информации об его освобождении нет.

27 декабря суд в четвертый раз арестовал на 15 суток 65-летнего инженера Анатолия Шелковича, который в ролике МВД говорил о любви к сочетанию красного и белого цветов.

Шелковича задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что его арестовали на 15 суток, 26-го ему назначили еще 15 суток. По какой статье судили инженера, неизвестно до сих пор. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

Шелкович стал известен из обрывка ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем инженер рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.

16 декабря суд Фрунзенского района третий раз подряд назначил 15 суток ареста 32-летней минчанке Татьяне Батуро по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

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Татьяну Батуро задержали 15 ноября в здании Мингорсуда, куда она пришла на процесс по делу многодетной матери Ольги Золотарь. 16 ноября, а потом 2 декабря суд назначил Батуро по 15 суток ареста. По словам правозащитников, во время первого суда минчанка рассказала, что заместитель начальника Фрунзенского РУВД ударил ее головой об шкаф, а после отвез в поликлинику.